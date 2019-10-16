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أخبار العالم

قوات سوريا الديمقراطية: ترامب لم يعارض اتفاقا مع دمشق لصد الهجوم التركي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:36 م
القيادي بقوات سوريا
القيادي بقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني
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رويترز
ذكر مظلوم كوباني القائد العسكري بقوات سوريا الديمقراطية أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب لم يعترض على اتفاق أبرمته القوات التي يقودها الأكراد مع الحكومة السورية لحماية سوريا من الهجوم التركي.

وقال في مقابلة مع تلفزيون روناهي الناطق بالكردية اليوم الأربعاء إن روسيا ستضمن ذلك الاتفاق الذي سيمهد الطريق أمام حل سياسي يمكن أن يضمن حقوق الأكراد في سوريا.

وأضاف كوباني أن الاتفاق يلزم القوات الحكومية السورية بالانتشار في أنحاء منطقة الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا وأن التقارير التي تحدثت عن تسليم قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على مناطقهم للقوات الحكومية غير صحيحة.

وأوضح كوباني أن "هذا الاتفاق خطوة صوب حل سياسي وضمان حقوق شعبنا في الدستور".
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