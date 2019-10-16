إبراهيموفيتش إلى الدوري الإيطالي في الشتاء ..تعرف على النادي

مع إصابة ثلاثة من الأعمدة المؤثرة في فريق انتر ميلان الإيطالي، وضع النادي ومديره الفني أنطونيو كونتي عدة بدائل لتعويض النقص في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، حسبما أفادت صحيفة "لا ناتسيوني" الإيطالية اليوم الأربعاء.



ويعاني انتر حاليا من إصابة الثلاثي ستيفانو سينسي (خلال مباراة الفريق أمام يوفنتوس) ودانيلو دي أمبروزيو (خلال مباراة المنتخب الإيطالي أمام اليونان) والتشيلي أليكسيس سانشيز (خلال مباراة تشيلي أمام كولومبيا) .



وتأكد غياب سانشيز حتى نهاية العام الحالي على الأقل حيث أشارت الفحوص التي خضع لها إلى أن عملية العلاج ستستغرق ثلاثة شهور على الأقل ما يعني حاجة انتر لتدعيم خط الهجوم الذي يقتصر الآن على المهاجمين الرئيسيين البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بخلاف المهاجمين الاحتياطي ماتيو بوليتانو والناشئ سيباستيانو إسبوزيتو علما بأن الأخير سيغيب عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة لمشاركته المرتقبة مع المنتخب الإيطالي في بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) بالبرازيل.



وضمت قائمة المرشحين لتعويض هذا النقص في صفوف انتر وتدعيم خط هجوم الفريق تحت قيادة كونتي أكثر من لاعب.



ويأتي في مقدمتهم ماريو ماندزوكيتش 33 عاما مهاجم يوفنتوس والذي كان حاضرا في المفاوضات بين الناديين صيف هذا العام كجزء من صفقة انتقال ماورو إيكاردي إلى صفوف يوفنتوس لكن إيكاردي انتقل في النهاية إلى باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة.



ويتمنى ماندزوكيتش اللعب تحت قيادة كونتي لكن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى بقوة لضمه إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.



وأشار التقرير إلى أن الفرنسي الدولي أوليفيه جيرو كان بين الأسماء التي ترددت في الساعات الماضية خاصة وأنه يرتبط أيضا بعلاقة قوية مع كونتي الذي ضمه في 2018 إلى صفوف تشيلسي مقابل 20 مليون يورو.



ولكن الراتب الذي يتقاضاه اللاعب والبالغ ثمانية ملايين يورو في الموسم الواحد قد يحول دون إتمام الصفقة علما بأن عقد اللاعب مع تشيلسي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل كما رفض جيرو الانتقال للعب في الدوري الصيني أو الأمريكي.



ورغم بلوغه الثانية والثلاثين من عمره ، يشعر جيرو بأنه لا يزال نجما كبيرا ويطالب بعقد يمتد لعامين ونصف العام إذا أراد تشيلسي تمديد العقد.



كما يبرز إبراهيموفيتش 38 عاما نجم يوفنتوس وميلان وانتر ميلان برشلونة ومانشستر يونايتد وأياكس وباريس سان جيرمان السابق كأحد البدائل المتاحة لاسيما وأنه يرغب في ترك الدوري الامريكي حيث يلعب حاليا لفريق لوس أنجليس جالاكسي والعودة إلى أوروبا وخاصة إلى إيطاليا.



وكان نادي فيورنتينا كشف عن رغبته في التعاقد مع إبراهيموفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.