حسين السيد أول الراحلين عن النادي الأهلي ويقترب من هذا الفريق

قالت الإعلامية شيما صابر ، إن إدارة نادي الإسماعيلي بدأت في مفاوضات حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .



وأضافت شيما صابر خلال تقديم برنامجها المذاع عبر فضائية " تايم سبورت "، أن مودراج بيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر مميز للغاية بعد رحيل طارق طاهر الي صفوف نادي بيراميدز .



وأكدت أن مسئولي نادي الاسماعيلي دخلوا في مفاوضات جادة مع حسين السيد للتعاقد معه مشيرة إلى ترحيب مسئولي نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من أجل إبرام الصفقات بين الناديين .



