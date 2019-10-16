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رياضة

حسين السيد أول الراحلين عن النادي الأهلي ويقترب من هذا الفريق

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:37 م
حسين السيد لاعب النادي
حسين السيد لاعب النادي الأهلي
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حسام الحارتي
قالت الإعلامية شيما صابر ، إن إدارة نادي الإسماعيلي بدأت في مفاوضات حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وأضافت شيما صابر خلال تقديم برنامجها المذاع عبر فضائية " تايم سبورت "، أن مودراج بيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر مميز للغاية بعد رحيل طارق طاهر الي صفوف نادي بيراميدز .

وأكدت أن مسئولي نادي الاسماعيلي دخلوا في مفاوضات جادة مع حسين السيد للتعاقد معه مشيرة إلى ترحيب مسئولي نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من أجل إبرام الصفقات بين الناديين .

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