بعد 107 أعوام.. قصص يرويها الناجون من كارثة تيتانيك

لطالما شاهدنا وسمعنا وقرأنا كثيرا من كارثة تيتانيك الأضخم فى تاريخ البحار، ولكن لم نلتفت من قبل إلى قصص يسردها الناجون من الحادثة بأنفسهم، ضمن حلقات برنامج وثائقي يكشف عن أسرار تذاع لأول مرة عن التيتانيك رغم كل هذه السنوات التى مرت.





وبحسب صحيفة "إنسايدر" نستعرض مجموعة من أبرز قصص الناجين من أشهر كارثة بحرية في التاريخ الحديث، والتي ما زالت عالقة فى الأذهان حتى الآن.





منذ 107 أعوام تحديدًا فى 15 أبريل 1912، في الساعة 2:20 صباحًا وقعت واحدة من أشهر الكوارث وأكثرها فتكًا لواحدة من أقوى وأفخر السفن فى التاريخ بالقرب من ساحل نيوفاوندلاند، لتغرق أكبر سفينة ركاب في العالم التى كانت متجهة من ساوثهامبتون البريطانية إلى مدينة نيويورك الأمريكية.





إلا أنه بعد مرور أكثر من 73 عامًا من غرق التيتانيك عثر الدكتور روبرت بالارد والعالم جان لوي ميش على بقايا حطام السفينة الغارق فى القاع، في 1 سبتمبر عام 1985، لتلهم الكارثة البشر لتقديم المئات من الأفلام والكتب والمقالات، إلا أن هناك أسرار خاصة بالسفينة لا تزال لدى ركابها.





1- الممثلة دوروسى جونسون

كانت الممثلة الأمريكية الصامتة دوروثي جيبسون واحدة من بين 700 شخص من الناجين، وفور وصولها إلى مدينة نيويورك ، بدأت تصوير فيلم "النجاة من تايتانيك"، وهو أول فيلم يصور أحداث الغرق تم إصداره في مايو 1912 بعد مرور شهر واحد من الحادث.





والغريب أنها ارتدت فى الفيلم نفس الملابس التي كانت ترتديها أثناء الغرق الفعلي وقت وقوع الحادث، ولكن نسخة الفيلم الوحيدة دمرت فى حادث حريق.





2- هناك 700 مسافر من الدرجة الثالثة كانوا يتشاركون الحمامات

رغم أنها كانت واحدة من أكثر السفن الفارهة والباهظة، إلا أن ركاب السفينة من الدرجة الثالثة كانوا يعيشون بصعوبة بالغة، حيث كانوا يتشاركون الحمامات سويًا، وبلغ عددهم من 700 إلى 1000 راكب.





3- أحد الموسيقيين لم يمت على السفينة بل توفى فى منزله

بالرغم من أن الموسيقى روجر بريكو الذى كان يبلغ من العمر وقتها 21 عامًا وقت غرق السفينة فى 15 أبريل 1912، على عكس المشهد الشهير فى الفيلم، حيث أنه مات بصورة طبيعية فى منزله عن عمر 88 عامًا.





4- الفرقة الموسيقية ظلت تعزف الموسيقى لتهدئة الركاب

وصفوا بالأبطال، لأنهم لعبوا الموسيقى لأكثر من ساعتين بعد اصطدام التتانيك بالجبل الجليدى، وبدء غرقها تجاه القاع.





5- لم يكتشف طاقم السفينة الجبل الجليدى لعدم تواجد أى منظار على متن السفينة

أثبتت التحقيقيات أن السبب فى عدم اكتشاف طاقم السفينة للجبل الجليدى، بسبب عدم تواجد أى منظار على متن التيتانيك، وتم رؤيته فقط قبل 37 ثانية فقط من الإصطدام.





6- التيتانيك منذ بنائها تحصد الأرواح

يبدو أن التيتانيك تتفنن فى حصد الأرواح، بعدما كشفت السجلات أن هناك 8 رجال لقوا حتفهم أثناء بناء السفينة العملاقة، وتم رسم لوحة بها صورهم فى عام 2012، وأسمائهم:"صاموئيل سكوت، جون كيلي، ويليام كلارك، جيمس دوبن، و روبرت ميرفي.





7- لم تنقذ أموال أغنى رجل على متن السفينة حياته من الموت

كان يعتقد جون جاكوب أستور أنه أغنى رجل في العالم على الرغم أنه كان الأغنى على التيتانيك فقط، والغريب أنه تم العثور على جثته فى المحيط، حيث فشلت ثروته التى بلغت 150 مليون دولار وقتها، والتى تعادل 3.5 مليار دولار اليوم، وعثروا فى جيب المعطف الخاص به على 2440 دولار أمريكى.





8- الصحف البريطانية كذبت وقوع أى ضحايا

كذبت الصحف البريطانية مثل تليجراف و ديلى ميل و نيويورك تايمز، وأخفت وفاة 1250 شخص، وإنقاذ 866 شخص من إجمالى ركاب السفينة المنكوبة.





9- شهر عسل أسود

لقى 13 ثنائى حتفهم كانوا على متن السفينة لقضاء شهر العسل سويًا، إلا أنهم ماتوا دون الإستمتاع بحياتهم.





10- من حفر حفرة لأخيه وقع فيها

بعدما اكتسبت سفينة كاليفورنيا سمعة سيئة بسبب تجاهلها نداء الإستغاثة من تيتانيك، وبينما أنها كانت تبحر بالقرب منها إلا أنها تقاعست عن مساعدتها، والغريب أنها بعد 3 سنوات من كارثة تيتانيك غرقت هى الأخرى فى نوفمبر 1945.





11- الفيلم أغلى من السفينة الحقيقية

لك أن تتخيل أن ميزانية الفيلم تجاوزت التكلفة الفعلية للسفينة الحقيقية البالغة 7.5 مليون دولار فى عام 1912، بسبب استخدام تقنيات متقدمة جدًا وقتها من أجل ظهور الفيلم بهذه الصورة المبهرة بتكلفة 200 مليون دولار فى عام 1997.





12- استغرقت 73 عامًا للعثور على الحطام

على الرغم من أنها كانت أكبر سفينة في العالم، إلا أنها استغرقت 73 عامًا للعثور على حطامها فى قاع المحيط عام 1985.





13- سيدة ماتت بسبب رفضها ترك كلبها على السفينة وماتت معه

ماتت إليزابيث إيشام بعدما رفضت ترك كلبها على متن السفينة وركوب أحد قوارب النجاة، ودفعت حياتها ثمنًا لحب كلبها.





14- توفيت آخر ناجية في عام 2009

كانت ميلفينا دين في عمر شهرين فقط عندما تم إنزالها إلى قارب نجاة، فهى آخر الناجين من تيتانيك وتوفيت في عام 2009 عن عمر يناهز 97 عامًا.





15- المدخنة الرابعة كانت ديكور