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سيارات

لو بتسمع صوت عند الضغط على دواسة البنزين.. تعرف على السبب

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:28 م
صدى البلد
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كريم عاطف
عند الضغط على دواسة الوقود لتتحرك السيارة، قد تسمع بعض الأصوات تتعدد أسبابها مما يدل على وجود مشكلة في السيارة تحتاج للاصلاح .

وبعض الأصوات التي يمكن أن تسمعها عند الضغط على الدواسة لها أكثر من سبب :

وجود ثقب أو تسرب في نظام عادم السيارة ,وهو يؤدي الى صدور صوت مزعج جدا بعد الضغط على الدواسة حتى وان كان هذا التسرب صغيرا يظهر عند الضغط على دواسة الوقود.

وجود مشكلة في كاتم الصوت المتواجد أسفل السيارة.. فاذا كان غير مثبت بالشكل المطلوب سيؤدي الى ظهور أصوات مزعجة عند التحرك بالسيارة.

عند سماع صوت مزعج يشبه الصفير عند الضغط على دواسة الوقود فمن المحتمل أنه قادم من السيور فعندما تصبح السيور قديمة تصدر هذا الصوت ويجب تغييرها قبل تلفها.

عندما تتسخ كرات السيور أو تصدأ فهذا يؤدي الى ظهور صوت مزعج منها عند الضغط على دواسة الوقود , وهنا يجب الاسراع بتغييرها نظرا لما قد تتكبده من خسائر في حالة اذا تطايرت السيور منها بسبب تلف هده البكرات.
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