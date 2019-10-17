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بالجينز المقطع 3 إطلالات مختلفة لهيفاء وهبي.. أي منها أجمل؟

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:55 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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أسماء عبد الحفيظ
نشر محبو الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها على إنستجرام، وقسمت الصورة إلى ثلاث إطلالات مختلفة، وجميعها بملابس كاجول. 

وأظهرت هيفاء وهبي، في إطلالاتها، جمالها وأنوثتها وتناسق جسمها، وهو ما أبهر جميع متابعيها. 

انهالت عليها التعليقات للمقارنة بين الثلاث إطلالات وأيٌّ منها أجمل. 

وارتدت هيفاء وهبي، بناطيل الجينز ذات اللون الأزرق والأبيض والثلجي، المقطع من منطقة الركبة، ونسقت عليها تيشيرت أسود أو جاكيت ذات اللون الأبيض، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ. 

وتركت هيفاء وهبي، فى الإطلالات الثلاث، شعرها منسدلًا على كتفيها، واختارت بعض اللمسات من المكياج، والتي تلاءمت مع ملامحها الشرقية الجميلة، حيث إنها اختارت الكحل الأسود لإبراز جمال عينيها، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه.

بالجينز المقطع 3 إطلالات مختلفة لهيفاء وهبي.. أي منها أجمل؟
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