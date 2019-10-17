هذه الميزة متاحة عبر واتساب الآن

مثلما هو الحال في إنستجرام Instagram، أصبح بإمكان مستخدمي واتساب WhatsApp الآن استخدام ميزة "بوميرانج" Boomerang.





ووفقًا لمجلة "بيزنيس توداي" الهندية، قدمت واتساب هذه الميزة الشهيرة لمستخدمي آيفون iPhone على النسخة التجريبية.





وأوضحت المجلة أن ميزة "بوميرانج" Boomerang تعد واحدة من مجموعة من الميزات الجديدة بما في ذلك اختصارات التحرير الجديدة للصور والتسجيلات الصوتية التي تم طرحها بواسطة تطبيق الدردشة لمستخدمي آيفون iPhone.





وتتوفر الميزات الجديدة على واتساب WhatsApp للمستخدمين كتحديث لتطبيق الدردشة على نظام التشغيل (آي أو إس) iOS.





و يمكن لمستخدمي iPhone التحديث للإصدار الذي يحمل رقم 2.19.100 من التطبيق من متجر التطبيقات.