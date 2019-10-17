نسرين طافش تتألق بـ سويتشرت طفولي.. والجمهور: دخيل جمالك









شاركت نسرين طافش صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة طفولية وأنيقة.وظهرت نسرين طافش بـ سويتشيرت أبيض برسمة دبدوب وبنطال أبيض، منسقة معهم شنطة كتف متوسطة الحجم باللون الرمادي، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض.ومن الناحية الجمالية وضعت نسرين طافش ميكب بالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاة باللون الكاشمير.ولم تتكلف نسرين في اقتناء الإكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة مع أسورة لإكمال إطلالتها، واعتمدت على إسدال شعرها البني بطريقة جذابة وملائمة لها.ولاقت الصورة إعجاب متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلاً "دخيل جمالك"، واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها...