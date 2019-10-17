Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إف سي مصر يسعى لأول فوز تاريخي أمام الجونة .. اليوم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:39 ص
اف سي مصر
اف سي مصر
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي إف سي مصر منافسه الجونة اليوم علي ملعب الكلية الحربية في تمام الساعة الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020 .

ويسعي نادي اف سي مصر لتحقيق أول فوز تاريخي له في بطولة الدوري الممتاز بعدما تعرض لخسارة امام الانتاج الحربي بثلاثية وبعدها التعادل مع أسوان والزمالك .

علي جانب آخر يسعى الجونة لمواصلة صحوته والنتائج الإيجابية بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الماضي بعد خسارتين أمام الاتحاد السكندري والإسماعيلي .

ويحتل فريق اف سي مصر المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين بينما جاء الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري.. المقاولون يتصدر بعد الفوز على سموحة

الأهلي يسعى للصدارة أمام أسوان في الدوري المصري

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان الدوري المصري

تشيلسي يسعى لمواصلة صحوته ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

شطة يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك ويتحدث عن قضية نادي القرن .. فيديو

مرتضى منصور: حفل كبير بمناسبة انطلاق قناة الزمالك ..فيديو

معنى «والطيبون للطيبات».. الإفتاء توضح صفات الزوجة الصالحة ..فيديو

التحديات تنتظرك.. إعلامي تونسي ينتقد خطاب قيس سعيد بسبب حديثه عن فلسطين

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس في مصر 17-10-2019.. فيديو

هل الخلع طلاق أم فسخ.. المفتي يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان بيج .. مي عمر تتألق فى شوارع اليونان

بعد إثارتها الجدل.. ابنة رانيا فريد شوقى تشارك متابعيها بصورة جديدة

شعلة نشاط.. بيلا حديد تمارس الفروسية