إف سي مصر يسعى لأول فوز تاريخي أمام الجونة .. اليوم

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي إف سي مصر منافسه الجونة اليوم علي ملعب الكلية الحربية في تمام الساعة الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020 .





ويسعي نادي اف سي مصر لتحقيق أول فوز تاريخي له في بطولة الدوري الممتاز بعدما تعرض لخسارة امام الانتاج الحربي بثلاثية وبعدها التعادل مع أسوان والزمالك .





علي جانب آخر يسعى الجونة لمواصلة صحوته والنتائج الإيجابية بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الماضي بعد خسارتين أمام الاتحاد السكندري والإسماعيلي .



