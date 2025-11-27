بيراميدز يقدّم موعد مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز

قرر الجهاز الفني لنادي بيراميدز تعديل برنامج الاستعدادات الخاصة بمواجهة باور ديناموز الزامبي، حيث تقرر إقامة المران الأساسي للفريق في مدينة ندولا يوم الخميس بدلًا من الجمعة، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لمباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويحل بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضيفًا على فريق باور ديناموز في السادسة من مساء يوم السبت المقبل، على استاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية.

سبب تعديل موعد التدريب

جاء قرار تقديم موعد المران الأساسي بسبب انشغال ملعب المباراة يوم الجمعة باحتضان لقاء آخر يجمع بين النادي المصري البورسعيدي وزيسكو يونايتد الزامبي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامته في الثالثة عصرًا على نفس الملعب.

وبناءً على ذلك، سيخوض بيراميدز تدريبه الرئيسي على ملعب اللقاء في تمام السادسة مساء الخميس، على أن يختتم استعداداته بمواجهة باور ديناموز عبر مران خفيف مساء الجمعة على أحد الملاعب الفرعية بمدينة ندولا.

قائمة بيراميدز المسافرة إلى زامبيا

اختار المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش قائمة مكونة من 24 لاعبًا للسفر إلى زامبيا، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:

أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم

خط الدفاع:

علي جبر – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي – كريم حافظ – محمد الشيبي – طارق علاء – أسامة جلال

خط الوسط:

بلاتي توريه – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – إيفرتون دا سيلفا – أحمد توفيق – محمود دونجا – محمود زلاكة – محمد رضا بوبو – مصطفى زيكو – عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم:

فيستون ماييلي – دودو الجباس – مروان حمدي

طموح الاستمرار في الصدارة

وكان بيراميدز قد استهل مشواره في دور المجموعات بقوة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على ريفرز يونايتد النيجيري بثلاثة أهداف دون رد، ليتصدر المجموعة الأولى مبكرًا، ويسعى لتحقيق الانتصار الثاني على الأراضي الزامبية من أجل تعزيز موقعه في الصدارة والاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل للأدوار الإقصائية.



