شاهد| تكدس وشلل تام فى محطة سراى القبة بسبب عطل مترو الأنفاق.. فيديو وصور

توقفت حركة مترو الأنفاق في الصباح الباكر اليوم، الخميس، بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر، بسبب سقوط رافعة ونش إحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول.



وشهد مترو الأنفاق تكدسا وزحاما وشللا تاما فى محطة سراى القبة بسبب عطل مترو الأنفاق في المحطات الثلا، الأمر الذي أدى إلى غضب شديد من جمهور الركاب بسبب تأخر وصولهم إلى مقر عملهم.



عطل المترو اليوم



وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بأتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث المحطات لحين انتهاء فرق الطوارئ والفنيين من عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية.



مرور أول قطار بموقع عطل مترو الأنفاق



يذكر أن العاملين والفنيين بشركة المترو يبذلون جهدا كبيرا في عمليات إصلاح الشبكة الهوائية التي تم قطعها نتيجة سقوط "رافعة ونش"، كانت تزيل لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول للمترو، الأمر الذي أدى إلى تعطل الحركة في محطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.



وقبل قليل، مر أول قطار في موقع عطل مترو الأنفاق بعد أن تم إجراء إصلاح جزئي لأعطال الشبكة الهوائية، وجار العمل على إصلاح العطل بشكل كامل.



أسباب عطل مترو الأنفاق اليوم



وأكدت وزارة النقل انتظام العمل في جميع محطات الخط الأول، وتم حاليا تسيير المترو من سرايا القبة حتى الشهداء باتجاه مفرد ومن سرايا القبة إلى المرج الجديدة بشكل مزدوج ومن الشهداء إلى حلوان بشكل مزدوج لحين إصلاح العطل بشكل نهائي، وبذلك تكون جميع محطات الخط الأول للمترو تعمل بشكل منتظم وتستقبل الركاب.



وكانت حركة مترو الأنفاق قد توقفت بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر، بسبب سقوط رافعة ونش إحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول.