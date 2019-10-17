كشف نفسه.. ضبط شاب يتاجر في الآثار عبر فيس بوك بأسوان

ألقت الاجهزة الامنية، القبض على شخصين في محافظتي القليوبية وأسوان لقيامهما بترويج الآثار والأدوية المهربة جمركيًا من خلال موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.



رصدت المتابعة قيام أحد الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادى، بالفحص والتحرى أسفرت جهود البحث أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل- مواليد 1998- مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان).



وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، بالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها كما تبين أنه عضو بأحد الجروبات المتخصصة فى بيع وشراء الآثار على فيس بوك.



كما رصدت المتابعة قيام إحدى السيدات بإدارة صفحة بذات الموقع ونشر مشاركات عبر الموقع تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة (مجهولة المصدر) لمن يرغب من المواطنين.



أسفرت جهود البحث من خلال الفحص وجمع المعلومات وإجراء التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة (أخصائية تخطيط بشركة أدوية-مواليد 1987، مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية).



وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبيةوإدارة تفتيش الصيادلة بوزارة الصحة تم إستهداف المذكورة وضبطها بمحل إقامتها، وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها.



وبمواجهة المذكورين، اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة شتى صور الجرائم والمستحدثة والتكنولوجية منها.