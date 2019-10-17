سوريا كلمة السر.. وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل

ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور إسرائيل اليوم الخميس لإجراء محادثات بشأن سوريا في أعقاب انسحاب الجنود الأمريكيين وشن تركيا هجومًا عسكريًا على المقاتلين الأكراد.



وفقا للقناة 13 العبرية، سوف يتوجه بوميبو برفقة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إلى إسرائيل بعد زيارة تركيا، وسيلتقي برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإطلاعه على تطورات السياسة الأمريكية في سوريا.



ولم يكن هناك تأكيد فوري للزيارة من السفارة الأمريكية في إسرائيل أو مسؤولين آخرين.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الأسبوع الماضي الانسحاب الفوري للقوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، في ظل شن تركيا عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد شمال سوريا.



وأدان مسؤولون إسرائيليون، ومن بينهم نتنياهو، العملية العسكرية التي قامت بها تركيا وأعربوا عن تأييدهم للأكراد، لكنهم لم ينتقدوا قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية.



وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام من ساوث كارولينا، وهو حليف لترامب، إن الانسحاب "قد يضمن هيمنة إيران على سوريا ويصبح كابوسًا لإسرائيل"، وهو شعور أعربت عنه أيضًا السيناتور إيمي كلوبشار من ولاية مينيسوتا خلال مناظرة المرشحين الطامحين بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للإنتخابات الرئاسية والتي جرت يوم الثلاثاء.



من جهته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العملية لن تتوقف حتى يتخلى المقاتلون الأكراد عن أسلحتهم.



وتعتبر تركيا قوات حماية الشعب، وهي ميليشيا كردية، جماعة إرهابية بسبب علاقاتها مع حزب العمال الكردستاني التركي، الذي تعتبره أنقرة وواشنطن "منظمة إرهابية"؛ وفي عام 2017، قال نتنياهو إن إسرائيل تعتبر حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية".