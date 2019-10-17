«الصناعات الصغيرة للمرأة الريفية» محاضرة بثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنوررس، محاضرة بعنوان "المرأة الريفية ودورها في الأسرة والمجتمع"، حاضرها سيد لطفي.



وقال سيد لطفي، إن المرأة الريفية تلعب دورا بارزا وملموسا في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية، وأكد على جوانب مختلفة من إسهامات المرأة الريفية في الحياة العامة للمجتمع، منها على وجه الخصوص: دورها في زيادة الدخل الأسري، تقييم دور المرأة الريفية في زيادة الدخل من خلال مساهمتها في الأنشطة الإنتاجية الزراعية وغير الزراعية بأجر وبدون أجر، إلى جانب اتجاهات المرأة نحو الأنشطة الإنتاجية التي تعمل بها ومدى رغبتها في الأنشطة المستقبلية، وتحديد العوامل التي تؤثر على مشاركة المرأة في الأنشطة الإنتاجية.



كما أقام بيت ثقافة ابشواي محاضرة بعنوان "الصناعات الصغيرة للمراة الريفية" حاضرتها أسماء العشرى تناولت فيها أهم الصناعات المرتبطة بالمرأة الريفية وأسباب تراجعها وتحول الأسرة الريفية من مستهلكة إلى منتجة وكيفية إعادتها إلى دورها الإنتاجي.



أعّدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم مجلة حائط عن انتصارات أكتوبر مع رسم لوحات فنية تعبر عن الانتصار العظيم، تلاها عرض فيلم تسجيلي بعنوان "المحارب" عن انتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بالإشتراك مع مدرسة زهرة الأندلس الابتدائية، كما نفّذ بيت ثقافة سنورس ورشة حكي عن "انتصارات حرب أكتوبر العظيمة"، وعن بعض حكايات وقصص أبطال الجيش المصري الذين قدموا أنفسهم وأرواحهم في سبيل الله والوطن.