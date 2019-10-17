Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

«الصناعات الصغيرة للمرأة الريفية» محاضرة بثقافة الفيوم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:18 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنوررس، محاضرة بعنوان "المرأة الريفية ودورها في الأسرة والمجتمع"، حاضرها سيد لطفي.

وقال سيد لطفي، إن المرأة الريفية تلعب دورا بارزا وملموسا في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية، وأكد على جوانب مختلفة من إسهامات المرأة الريفية في الحياة العامة للمجتمع، منها على وجه الخصوص: دورها في زيادة الدخل الأسري، تقييم دور المرأة الريفية في زيادة الدخل من خلال مساهمتها في الأنشطة الإنتاجية الزراعية وغير الزراعية بأجر وبدون أجر، إلى جانب اتجاهات المرأة نحو الأنشطة الإنتاجية التي تعمل بها ومدى رغبتها في الأنشطة المستقبلية، وتحديد العوامل التي تؤثر على مشاركة المرأة في الأنشطة الإنتاجية.

كما أقام بيت ثقافة ابشواي محاضرة بعنوان "الصناعات الصغيرة للمراة الريفية" حاضرتها أسماء العشرى تناولت فيها أهم الصناعات المرتبطة بالمرأة الريفية وأسباب تراجعها وتحول الأسرة الريفية من مستهلكة إلى منتجة وكيفية إعادتها إلى دورها الإنتاجي.

أعّدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم مجلة حائط عن انتصارات أكتوبر مع رسم لوحات فنية تعبر عن الانتصار العظيم، تلاها عرض فيلم تسجيلي بعنوان "المحارب" عن انتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بالإشتراك مع مدرسة زهرة الأندلس الابتدائية، كما نفّذ بيت ثقافة سنورس ورشة حكي عن "انتصارات حرب أكتوبر العظيمة"، وعن بعض حكايات وقصص أبطال الجيش المصري الذين قدموا أنفسهم وأرواحهم في سبيل الله والوطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيد الأضحى وقناة السويس الجديدة أبرز الأنشطة الثقافية في الفيوم

"دور المرأة في بناء الأسرة" بثقافة قنا

ثقافة أسوان تنظم محاضرات عن انتصارات أكتوبر لتوعية المواطنين.. صور

ثقافة الغربية تناقش دور الدولة في دعم قضايا المرأة الريفية

ترشيحاتنا

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

السيسي: أنا خايف على أولاد مصر ومش ممكن نضيعهم.. فيديو

شاهد | تركى آل الشيخ يزور محمد هنيدى فى الرياض

أنا نفسي معرفوش.. أول تعليق من ياسمين رئيس حول طلاقها من زوجها

بالمقاطف وشيلان العمال.. طريقة جديدة لحماية توابيت خبيئة الأقصر.. صور

الاتحاد السكندري يحاول خطف نجم الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حميد الشاعري يشعل زفاف دينا خاطر وطاهر عبد الوهاب.. صور

بالمقاطف وشيلان العمال.. طريقة جديدة لحماية توابيت خبيئة الأقصر.. صور

استهداف القائمين على تصنيع المخدرات.. الداخلية تداهم مصنع هيروين بالشرقية.. صور