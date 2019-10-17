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مرأة

مش لـ الرجالة بس.. شقيقتان تقتحمان عالم ميكانيكا السيارات.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:56 م
ليست مقتصرة على الذكور..شقيقتان
ليست مقتصرة على الذكور..شقيقتان يقتحمان عالم الميكانيكا
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آلاء حسن- عدسة: هدير عبدة
نظرة المجتمع لم تشكل عائقا أمام شقيقتين قررتا خوض رحلة جريئة ومليئة بالتحدي في عالم تعليم مكانيكا السيارات، أسماء وإسراء الديب، فتاتان تحدتا خرافات المجتمع الشرقي وخاضتا تجربة مقتصرة على الذكور وحسب.

تعتبر مهنة المكانيكا من المهن الذكورية التي لا يلجأ إليها سوى الرجل، ولكن هذا الكلام لم ينجح في إفساد حلم الفتاتين، بل كان داعما لهما للدخول في مسابقات والحصول على مراكز حتى الوصول للنهائيات.

إسراء الديب البالغة من العمر ٢٣ عاما، التحقت بكلية الفنون الجميلة، لكنها شعرت بنقص وعدم الراحة فى الدراسة حتى اتخذت قرارا بتركها والاتجاه إلى مهنة ميكانيكا السيارات، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

ولم تكتف إسراء باقتحام عالم المكانيكا بمفردها، بل أقنعت أختها الصغرى أسماء بخوض هذه التجربة معها، لتصبح هذه التجربة الداعم الأكبر لكثير من الفتيات.

ولم يقتصر حلم الشقيقتين على تحقيق حلمهما داخل ورشة صيانة السيارات، بل تلقتا دعما كبيرا من عميد الأكاديمية دكتور عصام عزت حتى استطاعوا المشاركة في مسابقة "شباب مصر" التابعة لمنتدى شباب العالم.

وقالت أسماء الديب إنها لم تكن تحلم بخوض هذه التجربة، ولكن دفعها شغف التجربة التي لم يسبق لشخص تعلمها.

وأضافت أسماء أن نظرة المجتمع كانت دافعا قويا لها للاستمرار التحدي والوصول لهدفها، مؤكدة دور والديها في التقدم والنجاح.

من جانبها، أكدت إسراء الديب أنها تحلم بافتتاح مركز صيانة مع شقيقتها لجميع أنواع السيارات بأسعار مخفضة، وتوظيف الفتيات في هذا المركز.
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