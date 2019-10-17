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توك شو

طريقة عمل الأرز بـ الجمبري والكاري مع الشيف توتا مراد.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:29 م
الأرز بالجمبري والكاري
الأرز بالجمبري والكاري
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توك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل الأرز بالجمبري والكاري.

وتضمّنت مقادير طريقة عمل الأرز بالجمبري والكارييلي:

ربع كيلو جمبرى مقشر
2 كوب أرز
بصلة مفرومة
كارى+ كركم
ملح+ فلفل
ثوم بودر
زعفران بودر

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل دجاج كانتون خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
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