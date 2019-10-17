طريقة عمل الأرز بـ الجمبري والكاري مع الشيف توتا مراد.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل الأرز بالجمبري والكاري.
وتضمّنت مقادير طريقة عمل الأرز بالجمبري والكارييلي:
ربع كيلو جمبرى مقشر
2 كوب أرز
بصلة مفرومة
كارى+ كركم
ملح+ فلفل
ثوم بودر
زعفران بودر
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل دجاج كانتون خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
وتضمّنت مقادير طريقة عمل الأرز بالجمبري والكارييلي:
ربع كيلو جمبرى مقشر
2 كوب أرز
بصلة مفرومة
كارى+ كركم
ملح+ فلفل
ثوم بودر
زعفران بودر
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل دجاج كانتون خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..