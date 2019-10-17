مفاجأة.. حارس الأهلي على رادار مانشستر يونايتد

يسعى نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكر موقع "ريد أستون فيلا" الإنجليزي، أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع محمد الشناوي، خلال الميركاتو الشتوى من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى.





وأضافت الصحيفة، أن محمد الشناوي، كان ضمن اهتمامات أستون فيلا وآرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





ويفتقد مانشستر يونايتد لخدمات حارسه الأساسي دافيد دي خيا حاليا، بسبب تعرّضه لإصابة في الفخذ، خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في تصفيات يورو 2020.



