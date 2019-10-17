هل يترك الأهلي؟.. رينيه فايلر مطلوب لتدريب منتخب أوروبي

دخل رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة المرشحين لتدريب منتخب سويسرا، خلفا للمدرب الحالي فالديمير بيتكوفيتش.



وقالت صحيفة بليك" السويسرية، أن فايلر ينافس خمس مرشحين آخرين لتدريب منتخب سويسرا، أبرزهم لوسيان فافر مدرب فريق بروسيا دورتموند الألماني



وأضافت الصحيفة، أن فايلر استطاع أن يحقق نتائج رائعة منذ قدومه إلى الأهلي، جعلته يدخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب سويسرا".



وكان فايلر تولى قيادة الأهلي، في شهر سبتمبر الماضي، وقاد الأهلي للفوز في 6 مباريات في مختلف البطولات، بنسبة نجاح 100%، وحقق كأس السوبر مع الأهلي على حساب الزمالك.