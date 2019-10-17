خبير لوائح عن تأجيل مباريات الدوري : الأندية تفرط في حقوقها

قال الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، تعليقا على تأجيل اتحاد الكرة مباريات الدورى الممتاز ومنها لقاء القمة رقم 119 بين الأهلي والزمالك، إن الاندية تفرط في حقوقها.



كانت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة أعلنت عن تأجيل لقاء القمة رقم 119 والذى كان مقررا إقامته بعد غد السبت إلى أجل غير محدد بناء على تعليمات أمنية.



وقال محمد فضل الله لـ "صدى البلد": قبل أن نلوم نحن جميعا والأندية اتحاد الكرة على تأجيل المباريات، علينا أن نجيب عن سؤال هام: لماذا تفرط الأندية نفسها فى حقها فى تأسيس رابطة باسمها تكون مسؤولة عن إدارة وتنظيم مسابقة الدورى ؟ وهذا هو الأصل والمنطق القانوني.



يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أصدر بيانًا يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم.



ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.



وأعلن المجلس رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يحقق الموعد الجديد للمباراة كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.



جاء ذلك بعد ما قام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس وحرصًا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضى من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.. وإليكم نص البيان:



النادي الأهلي وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية. وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الأفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة.



أيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة. لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية.



خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير. وهو الملعب الذي كان شاهدًا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليها بحضور جماهيري كبير.. ولقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره..



وإزاء ما سبق فإن النادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة. لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي..



لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل ان يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها. وأن يحقق الموعد الجديد للمباراة كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهم المحلية والأفريقية.







