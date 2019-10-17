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فن

بـ فستان أزرق.. شيرى عادل تبهر جمهورها بإطلالة أنيقة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:00 م
شيرى عادل
شيرى عادل
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محمد بدران
نشرت الفنانة شيرى عادل صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وأطلت شيرى عادل بفستان مطرز باللون الأزرق الغامق وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكاب على الألوان الترابية للعيون والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون البينك.

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بوضع قرط بسيط لإكمال إطلالتها.

وكانت علنت الفنانة شيري عادل انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود بعد زواج دام سنة كاملة.

وكان احدث أعمال شيري عادل، ظهورها في إحدى الحلقات من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.
بـ فستان أزرق.. شيرى عادل تبهر جمهورها بإطلالة أنيقة
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