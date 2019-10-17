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توك شو

مشروع الكونجرس يطالب بفرض عقوبات على اي طرف أجنبي يتعاون مع الجيش التركي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:44 م
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «اكسترا نيوز» نبأ عاجلا يفيد بأن مشروع الكونجرس الأمريكي يطالب بفرض عقوبات على اي طرف أجنبي يتعاون مع الجيش التركي.

وطالب مشروع الكونجرس الأمريكي تقريرا من الحكومة الأمريكية حول ثروة أردوغان وعائلته.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد، أمس، نظيره التركي بفرض "عقوبات مدمرة" على بلاده، في حال لم ينجح اللقاء الذي من المتوقع أن يجمع رجب طيب أردوغان بـ"مايك بنس"، في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يغادر مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، في وقت لاحق إلى تركيا للقاء أردوغان، في محاولة للتفاوض حول وقف إطلاق النار في شمال سوريا، بعد أن بدأت أنقرة مهاجمة المقاتلين الأكراد والمدنيين في سوريا.

والأسبوع الماضي، بدأت أنقرة هجوما واسعا على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، فيما زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الهدف من العملية هو تدمير "ممر الإرهاب" على الحدود الجنوبية لتركيا.
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