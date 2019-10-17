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فن

يامدلع .. أحمد سعد يقضى إجازته فى سويسرا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:01 م
احمد.سعد
احمد.سعد
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محمد بدران

نشر الفنان أحمد سعد من خلال صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة له من سويسرا.

وظهر أحمد سعد وهو يدندن اغنيته يامتدلع وذلك على جبل فى سويسرا خلال قضاء اجازته، وعلق على الصورة: "من على اجمل جبال سويسرا يامدلع".

كان أحمد سعد طرح عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " ، كليبه الجديد " يامدلع" كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس.

يذكر أن آخر ظهور لأحمد سعد كان من خلال عدد من الحفلات التى أحياها فى عدد من المناطق الساحلية.

كانت أحدث الأغاني التي طرحها أحمد سعد "ملكش مكان"، التي حققت 20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

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من علي اجمل جبال سويسرا #يامدلع

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يامدلع .. أحمد سعد يقضى إجازته فى سويسرا
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