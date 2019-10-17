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رياضة

عواقب تأجيل القمة.. أول تعليق لـ وزير الرياضة عن مباراة الأهلي والزمالك

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:54 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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ريهام بكير
عقّب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، على الجدل المثار بشأن تأجيل مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك ، لدواع أمنية، والتي كان مقررا اقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة في مسابقة الدوري الممتاز.

واعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته ، في اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، في حل أي أزمات مثارة ، وادارة المسابقة بشكل جيد ، كما انه يثق في رؤساء الاندية ، في اعلائهم لمصلحة الوطن والامن عن اي شئ اخر.

وكان اتحاد الكرة اعلن تأجيل القمة لأجل غير مسمى ، لدواع أمنية ، ما جعل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، يصدر بيانا بانه يحترم القرارات الامنية ، لكنه يرغب في رؤية الخطاب الامني ، وتمسكه بعدم خوض اي مباراة قبل اقامة لقاء الزمالك.
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