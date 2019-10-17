أعراض مرض القلب للأطفال.. 6 عيوب خلقية تواجه الجنين

أعراض مرض القلب للأطفال قد تكون ناجمة عن مشاكل وعيوب خلقية تضح ملامحها بعد الولادة أو خلال الأشهر القليلة الأولى من الحياة، لذلك نسرد لكم فى سياق التقرير التالى اعراض مرض القلب للاطفال.



اعراض مرض القلب للاطفال



تتمثل اعراض مرض القلب للاطفال فيما يلى:-

1- شاحب اللون الرمادي أو الأزرق لون البشرة

2- التنفس سريع

3- تورم في الساقين والبطن أو المناطق المحيطة العينين

4-ضيق في التنفس أثناء التغذية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن



ولكن هناك بعض الأطفال لايعانون من عيوب القلب الخلقية، فإن اعراضها تتمثل فى :-



1-يصبح ضيق التنفس بسهولة أثناء التمرين أو النشاط

2-التعب بسهولة أثناء ممارسة الرياضة أو النشاط

3-الإغماء أثناء التمرين أو النشاط

4-تورم في اليدين والكاحلين أو القدمين



اسباب مرض القلب عند الاطفال



في بعض الأحيان يكون هناك عيب في جدران القلب مثل ثقب في القلب أو مشكلة في الصمامات قد تكون ضيقة جدًا أو مسدودة بالكامل، الأمر الذي يعني إما خلط الدم الأزرق والأحمر، أو قد لا يضخ القلب بشكل جيد. عندما تحدث هذه المشاكل ، قد لا يحصل الجسم على الكثير من الأوكسجين بشكل طبيعي.



يتطور عيب القلب عندما لا يزال الطفل ينمو في الرحم، فهذا الأمر لا يحدث بسبب أي شيء قامت به الأم أثناء حملها، وغالبًا ما لا يستطيع الأطباء معرفة سبب حدوث العيب.



أنواع عيوب القلب الخلقية



1- ثقوب في القلب، يمكن أن تتشكل الثقوب في الجدران بين غرف القلب أو بين الأوعية الدموية الرئيسية الخارجة من القلب، ففي بعض الحالات يمكن أن يؤدي نقص الأكسجين الكافي إلى ظهور جلد طفلك أو أظافريه باللون الأزرق أو ربما يؤدي إلى قصور القلب الاحتقاني.



2- عيب الحاجز البطيني هو ثقب في الجدار بين الغرف اليمنى واليسرى في النصف السفلي من القلب (البطينين)، حيث يحدث عيب الحاجز الأذيني عندما يكون هناك ثقب بين غرف القلب العليا (الأذنين).



3-عرقلة تدفق الدم، يحدث عندما تكون الأوعية الدموية أو صمامات القلب ضيقة بسبب وجود خلل في القلب، يجب أن يعمل القلب بجهد أكبر لضخ الدم من خلالها، الأمر الذى يؤدي إلى توسيع القلب وتسمك عضلة القلب.



4- الأوعية الدموية غير طبيعية، تحدث العديد من عيوب القلب الخلقية عندما لا تتشكل الأوعية الدموية من وإلى القلب بشكل صحيح ، أو أنها ليست في وضعها كما هو مفترض، وعليه يحدث خلل يسمى تبديل الشرايين العظيمة عندما يكون الشريان الرئوي والشريان الأورطي على جانبي القلب الخطأ.



5- تشوهات صمام القلب، إذا لم تتمكن صمامات القلب من الفتح والإغلاق بشكل صحيح ، فلن يتدفق الدم بسلاسة، مثل عيب يسمى شذوذ إبشتاين، في حالة شذوذ إبشتاين، يكون الصمام ثلاثي الشرفات - الموجود بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن - مشوهًا وغالبًا ما يكون متسربًا.



6- قلب متخلف، في بعض الأحيان، يفشل جزء كبير من القلب في التطور بشكل صحيح. على سبيل المثال، في متلازمة القلب الأيسر الناقص التنسج ، لم يتطور الجانب الأيسر من القلب بشكل كافٍ لضخ ما يكفي من الدم إلى الجسم، حيث يولد بعض الأطفال الذين يعانون من عدة عيوب في القلب من رباعيات السقوط، فهي مزيج من أربعة عيوب: ثقب في الجدار بين البطينين في القلب ، وممر ضيق بين البطين الأيمن والشريان الرئوي ، وتحول في اتصال الشريان الأورطي للقلب ، والعضلات الكثيفة في البطين الأيمن.



مصدر المعلومات مواقع mayoclinic وrch.org .