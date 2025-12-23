أستاذ علاقات دولية: الموقف المصري تجاه ما يحدث فى سوريا دائما يركز على تحقيق الاستقرار للجانب السوري

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر فى تحركاتها الخارجية تلتزم دائما بالمثالية الخاصة بها، أولها عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، والتمسك بمبادئ وقواعد القانون الدولي وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الموقف المصري تجاه ما يحدث فى سوريا، دائما يركز على تحقيق الإستقرار للجانب السوري ودعم تطلعات الشعب والحفاظ على هيكلية ومؤسسية الدولة، ونفس الأمر فى ليبيا والسودان.

وتابع أن مصر تميل فى موقفها فى السياسية الخارجية للحفاظ على الدولة فى أركانها، مع دعم تطلعات الشعب، وعدم التقسيم.