بـ إطلالة جذابة.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورا جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت رضوى الشربيني بإطلالة ناعمة ورقية بـ فستان أزرق، ولم تتكلف في وضع الميكب واكتفت بما يناسب بشرتها فاعتمدت على الألوان الترابية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر مع أحمر شفاة.واعتمدت رضوى الشربيني على تسريحة شعر بسيطة وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطريقة مموجة لإبراز جمالها.يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".