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ديني

حقيقة تحريم قص الأظافر ليلا .. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:21 م
محمد شحتة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مانع شرعي من مقص الأظافر ليلا، منوها أنها عادة لبعض الناس بعدم قص الأظافر ليلا أو فتح المقص في المساء وهذا كله لا دليل عليه في السنة.

حكم قص الأظافر لمن نوى الأضحية
الأصل في قص الأظافر والشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي".

والصحيح أنه لا تحريم ولا كراهة في حلق الشعر وقلم الظفر لمن أراد أن يضحي ، كما لا تحريم في ملابسة النساء وفي الطيب.

وقالوا إنَّ النهي محمول على الكراهة، فإن هذه الكراهة تزول بأدنى حاجة، إذ هي ((كراهة تنزيه)) يثاب الإنسان على تركها ولا يعاقب على فعلها عكس المستحب الذي يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، وأبعد الأقوال عن الصواب قول من يدَّعي التحريم.

قص الشعر وتقليم الأظافر ليس شرطا لصحة الأضحية
يسن للمضحي في العيد عدم قص الشعر او تقليم الأظافر او إزالة أي شعر من مناطق الجسم وهذا يسري على المضحي فقط وليس جميع أفراد العائلة فإذا كانت الأم هي التي ستضحي فعليها اتباع السنة مثلها مثل الرجل.

هذا الفعل سنة فقط وليس واجبا إذا فعلها المضحي أخذ الثواب وإذلم يفعلها ليس عليه شيء وأضحيته صحيحة ولا علاقة بذلك بعدم قبولها من عدمه.
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