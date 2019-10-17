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رياضة

الخطيب في خطر .. الطبيب المعالج يكشف تطورات حالته الصحية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:21 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلي
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ريهام بكير
كشف الدكتور أحمد فرهود استشاري المخ والأعصاب، بجامعة الاسكندرية ، الطبيب المعالج لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن آخر تطورات العلاج لرئيس النادي الأهلي.

وأضاف الطبيب المعالج عبر تصريحات لقناة الأهلي ، أن الأمر لا يحتاج اي تهاون ، فقد حصل الخطيب على حقن موضعي في الاعصاب للفقرات القطنية اليوم ، وحذرته مرارا وتكرارا بالراحة التامة ، حتى لا نلجأ للتدخل الجراحي ، وتركيب دعامات ومسامير في الفقرات.

وقال إن الخطيب يعاني من آلام حادة في الظهر ويتحامل على نفسه بشكل غير طبيعي ، ورده دائما على الزامية الراحة "مقدرش أسيب النادي اليومين دول" .

ويتواجد الخطيب في المستشفى الملكي بالاسكندرية ، تحت الملاحظة ، وأكد الدكتور فرهود ، أن الامر خطير ولابد من الراحة ما لا يقل عن 3 أسابيع حتى لا نلجأ لجراحة رابعة في العمود الفقري بألمانيا.
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