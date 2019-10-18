ساندرا نشأت: فيلم الممر أحدث حالة إيجابية في الشارع المصري.. فيديو

قالت المخرجة ساندرا نشأت، إن فيلم «الممر» أحدث حالة إيجابية في الشارع المصري بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن فيلم «الممر» تسبب في تغيير المفاهيم الخاطئة عند البعض. قائلة «عجبني او لا ده شريف عرفة لازم يكون كويس حتى لو متغاظه».



وأضافت «ساندرا نشأت» خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن فريق العمل ككل قدم نوعية ممتازة في المحتوى بداية من الموضوع والفكرة والأبطال وهذا شيء مشرف.



وشددت «ساندرا نشأت» على أن الحالة التي صنعها فيلم «الممر» ولحظة إذاعته تكفي بغض النظر عن أي آراء فيه، موضحة أنها تسعى إلى تقديم أعمال تحبها خاصة ان السينما تعطيها دفعة قوية في تقديم الأفضل والمميز دائما.

