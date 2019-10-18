وسلمولي على الحجج والأعذار .. ليلى علوي تقود موتوسيكل .. شاهد

نشرت الفنانة ليلى علوى فيديو لها من فيلمها " تفاحة " من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وعلقت ليلى علوى على الفيديو قائلة " "تفاحة" أول عروسة تسوق موتوسيكل.. وسلمولي على الحجج والأعذار🤝🏻🤝 ".وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - عسل يا لولا - انت صح ,