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فن

وسلمولي على الحجج والأعذار .. ليلى علوي تقود موتوسيكل .. شاهد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:35 ص
ليلى علوى
ليلى علوى
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سيد احمد
نشرت الفنانة ليلى علوى فيديو لها من فيلمها " تفاحة " من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت ليلى علوى على الفيديو قائلة " "تفاحة" أول عروسة تسوق موتوسيكل.. وسلمولي على الحجج والأعذار🤝🏻🤝 ".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - عسل يا لولا - انت صح ,
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