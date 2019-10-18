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أخبار العالم

أول حالة وفاة في مظاهرات لبنان

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بمصرع عاملين أجنبيين اختناقًا من دخان الحرائق في مبنى بالقرب من ساحة رياض الصلح بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الوكالة: " عمل عنصر الدفاع المدني على سحب الجثتين واطفاء الحريق في المبنى".

في وقت سابق من فجر اليوم، الجمعة، أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني، إصابة 60 جريحًا من العناصر الأمنية في احتجاجات لبنان.

وطلبت قوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام التظاهر برقي، وعدم اللجوء إلى الفوضى والعنف.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مساء أمس الخميس، قرارا عاجلا بعد اشتعال الاحتجاجات التي اندلعت في بيروت وعدة مناطق أخرى، على خلفية قوانين الضرائب الجديدة المفروضة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" وأمثاله.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الخميس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.

تأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق "واتساب" والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.
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