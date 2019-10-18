نقابة الصحفيين تستدعي 10 زملاء للمثول أمام هيئة التأديب

قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، استدعاء ١٠ زملاء فى أولى جلساتها مساء اليوم للتحقيق فى مخالفات قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى.





وعقدت اللجنة جلسة مطولة مساء أمس الخميس، بتشكيلها الجديد، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وعضوية حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف، عضوي المجلس، فيما اعتذر صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار نبيل عطا الله نائب رئيس مجلس الدولة.





حيث قررت الهيئة استدعاء 10 من الزملاء الصحفيين، المُحالين للتأديب، بجلستي تحقيق يومي 5 و6 نوفمبر المقبل ، لسماع أقوالهم فيما نُسب إليهم من وقائع ومخالفات بقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، ومن بينهم الإعلامي عمادالدين أديب مالك صحيفة العالم اليوم، والإعلامي جمال عنايت رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري رئيس التحرير، في الشكوى المُقدمة ضدهم من بعض الصحفيين بالجريدة، بفصلهم تعسفيًا وإغلاق ملفهم التأميني، في شهر أكتوبر عام 2018 الماضى.





كما قررت الهيئة استدعاء الإعلامي عمادالدين أديب مالك صحيفة العالم اليوم، في واقعة أخرى، لسماع أقواله في الشكوى المُقدمة ضده أيضًا من بعض الزملاء بجريدة نهضة مصر، لفصلهم تعسفيًا عام 2015.





وقررت الهيئة حفظ بعض القضايا المنظورة، وانقضاء الدعوة التأديبية حيال بعض الزملاء الراحلين .





واستعرضت الهيئة جميع القضايا المنظورة، وعددها 40 قضية، ووضعت جدول زمني لسماع أقوال المُحالين فيها خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.



