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أخبار العالم

الحريري يلغي اجتماع الحكومة اللبنانية على وقع احتجاجات عنيفة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:04 ص
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
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أحمد محرم
ذكرت وكالة "رويترز" أن وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن أعلنت أن رئيس الوزراء سعد الحريري قرر إلغاء اجتماع الحكومة، لتعذر وصول الوزراء إلى القصر الجمهوري بسبب الاحتجاجات.

ومن المتوقع أن يتوجه الحرير برسالة للشعب بعد ظهر اليوم الجمعة.

وتشهد لبنان تظاهرات شعبية عنيفة لليوم الثاني، تنديدا بسياسات الحكومة التقشفية والضرائب الجديدة التي فرضتها، وآخرها ضريبة الاتصال الخاص بالتطبيقات الذكية كـ"الواتساب" والـ"فايبر".
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