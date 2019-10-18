بعد اهتمام مانشستر يونايتد بضمه .. شاهد أفضل تصديات محمد الشناوي

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب إصابة حارسه الاول ديفيد دي خيا.



وذكر موقع "ريد أستون فيلا" الإنجليزي، أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع محمد الشناوي، خلال الميركاتو الشتوي من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى.



وأضافت الصحيفة، أن محمد الشناوي، كان ضمن اهتمامات أستون فيلا وآرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



ويفتقد مانشستر يونايتد لخدمات حارسه الأساسي دافيد دي خيا حاليا، بسبب تعرّضه لإصابة في الفخذ، خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في تصفيات يورو 2020.



يُذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.



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