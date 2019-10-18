الأمير ويليام وزوجته كيت يلعبان مع الكلاب في باكستان.. شاهد

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عدة صور لدوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام، وزوجته كيت ميدلتون، خلال زيارتهما لمركز تدريب الكلاب في إسلام آباد، في آخر يوم لرحلاتهما إلى باكستان.



وظهرت كيت ميدلتون، في حالة معنوية مرتفعة، وظلت تلاعب وتطعم الكلاب برفقة زوجها الأمير ويليام.



وبدت كيت، في سعادة، وهي ترعى الكلاب المحببة لقلبها، في مركز التدريب، في اليوم الأخير من رحلتها إلى باكستان، في الوقت الذي كثفت القوات الباكستانية من تواجدها حولهما، للحفاظ عليهما.



وأقيم مركز تدريب الكلاب في إسلام آباد، لتدريب الجيش بالتنسيق مع نظيره البريطاني، هذه الحيوانات على حاسة الشم وتفقد الأماكن المشبوهة والمتفجرات.



وكانت الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي، التي تقل الأمير البريطاني وزوجته، اضطرت، أمس الخميس، إلى إلغاء الهبوط في إسلام اباد مرتين، وعادت إلى لاهور إثر عاصفة رعدية شديدة.