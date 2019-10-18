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أخبار العالم

انفجار داخل مسجد في شرق أفغانستان ومقتل 29 على الأقل

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:36 م
انفجار في أفغانستان
انفجار في أفغانستان
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رويترز
قال مسؤولون إن قنبلة انفجرت في مسجد بشرق أفغانستان خلال صلاة الجمعة مما أسفر عن مقتل 29 مصليا على الأقل.

وقال سهراب قادري عضو المجلس الإقليمي في إقليم ننكرهار إن 29 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين.

وأضاف قادري "قد يرتفع عدد الضحايا حيث يحاول فريق الإنقاذ والناس إخراج الجثث من بين الأنقاض".

وقال عطاء الله خوجاني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار إن سقف المسجد انهار جراء الانفجار وتم الإبلاغ حتى الآن عن مقتل أكثر من 20. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
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