أخبار الرياضة.. الخطيب يغادر المستشفى.. موقف صلاح من المشاركة أمام اليونايتد.. حقيقة عرض مانشستر لضم الشناوي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :يغادر بعد قليل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي مستشفى الملكي بالإسكندرية بعد الاطمئنان علي صحته واستقرار الحالة.كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، موقف النحم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، من خوض لقاء مانشستر يونايتد، المقرر له الأحد المقبل، ضمن مناسفات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.أكد مانشستر يونايتد الإنجليزي عدم وجود مفاوضات مع محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .قررت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي إعفاء ناديى الأهلى والزمالك من المشاركة فى دور الـ 64 ببطولة كأس مصر.شن نادر شوقي مسئول الشركة التي تدير نادي الجونة هجوما ضاريا على اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.كشف إيهاب الكومي الإعلامي بقناة صدي البلد عن كواليس القرار الذي ستتخذه اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم بشأن موعد المباراة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك الجديد.كشفت مصادر خاصة عن أن إدارة النادي الأهلي تنسق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة رينيه فايلر عن موعد بديل لمواجهة نادي إنتر ميلان الإيطالي وديًا على هامش إتفاقية التعاون التي يتم الإتفاق على بنودها حاليًا.أعلن نادي إنبي برئاسة زكريا السيد تعاقده مع حلمي طولان لتولى المهمة الفنية للفريق الاول لكرة القدم خلفا لـ علي ماهر الذي تقدم باستقالته امس بعد الهزيمة من الإنتاج الحربي .بعد التأجيل الرسمي لقمة الـ"كلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، التي كان من المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، أكدت مصادر إسبانية أن القمة سيتم إقامتها نهاية العام.منذ وصول الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق الإيطالي يوفنتوس تحول إلى منجم الذهب يحصد منه مسئولو النادي كل يوم مكاسب هائلة وغير مسبوقة منذ أن ارتدى الفتى البرتغالي الأسطوري قميصه.