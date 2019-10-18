أخبار الرياضة.. الخطيب يغادر المستشفى.. موقف صلاح من المشاركة أمام اليونايتد.. حقيقة عرض مانشستر لضم الشناوي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
محمود الخطيب يغادر المستشفى.. وراحة 3 أسابيع
يغادر بعد قليل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي مستشفى الملكي بالإسكندرية بعد الاطمئنان علي صحته واستقرار الحالة.
هل يشارك محمد صلاح في مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد.. يورجن كلوب يجيب
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، موقف النحم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، من خوض لقاء مانشستر يونايتد، المقرر له الأحد المقبل، ضمن مناسفات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
مانشستر يونايتد يكشف حقيقة ضم محمد الشناوي
أكد مانشستر يونايتد الإنجليزي عدم وجود مفاوضات مع محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن الأهلي والزمالك فى الكأس
قررت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي إعفاء ناديى الأهلى والزمالك من المشاركة فى دور الـ 64 ببطولة كأس مصر.
بعد أزمة مباراة القمة.. تفاصيل مشادة نادر شوقى مع مسؤول في اتحاد الكرة
شن نادر شوقي مسئول الشركة التي تدير نادي الجونة هجوما ضاريا على اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.
كواليس قرار اللجنة الخماسية بشأن الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك
كشف إيهاب الكومي الإعلامي بقناة صدي البلد عن كواليس القرار الذي ستتخذه اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم بشأن موعد المباراة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك الجديد.
الأهلي يبحث عن موعد بديل لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي وديا
كشفت مصادر خاصة عن أن إدارة النادي الأهلي تنسق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة رينيه فايلر عن موعد بديل لمواجهة نادي إنتر ميلان الإيطالي وديًا على هامش إتفاقية التعاون التي يتم الإتفاق على بنودها حاليًا.
حلمي طولان مديرا فنيا لفريق إنبي خلفا لـ علي ماهر
أعلن نادي إنبي برئاسة زكريا السيد تعاقده مع حلمي طولان لتولى المهمة الفنية للفريق الاول لكرة القدم خلفا لـ علي ماهر الذي تقدم باستقالته امس بعد الهزيمة من الإنتاج الحربي .
الكشف عن موعد كلاسيكو إسبانيا الجديد
بعد التأجيل الرسمي لقمة الـ"كلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، التي كان من المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، أكدت مصادر إسبانية أن القمة سيتم إقامتها نهاية العام.
كنز علي بابا .. مكاسب يوفنتوس منذ مجيء كريستيانو رونالدو
منذ وصول الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق الإيطالي يوفنتوس تحول إلى منجم الذهب يحصد منه مسئولو النادي كل يوم مكاسب هائلة وغير مسبوقة منذ أن ارتدى الفتى البرتغالي الأسطوري قميصه.
محمود الخطيب يغادر المستشفى.. وراحة 3 أسابيع
يغادر بعد قليل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي مستشفى الملكي بالإسكندرية بعد الاطمئنان علي صحته واستقرار الحالة.
هل يشارك محمد صلاح في مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد.. يورجن كلوب يجيب
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، موقف النحم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، من خوض لقاء مانشستر يونايتد، المقرر له الأحد المقبل، ضمن مناسفات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
مانشستر يونايتد يكشف حقيقة ضم محمد الشناوي
أكد مانشستر يونايتد الإنجليزي عدم وجود مفاوضات مع محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن الأهلي والزمالك فى الكأس
قررت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي إعفاء ناديى الأهلى والزمالك من المشاركة فى دور الـ 64 ببطولة كأس مصر.
بعد أزمة مباراة القمة.. تفاصيل مشادة نادر شوقى مع مسؤول في اتحاد الكرة
شن نادر شوقي مسئول الشركة التي تدير نادي الجونة هجوما ضاريا على اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.
كواليس قرار اللجنة الخماسية بشأن الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك
كشف إيهاب الكومي الإعلامي بقناة صدي البلد عن كواليس القرار الذي ستتخذه اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم بشأن موعد المباراة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك الجديد.
الأهلي يبحث عن موعد بديل لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي وديا
كشفت مصادر خاصة عن أن إدارة النادي الأهلي تنسق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة رينيه فايلر عن موعد بديل لمواجهة نادي إنتر ميلان الإيطالي وديًا على هامش إتفاقية التعاون التي يتم الإتفاق على بنودها حاليًا.
حلمي طولان مديرا فنيا لفريق إنبي خلفا لـ علي ماهر
أعلن نادي إنبي برئاسة زكريا السيد تعاقده مع حلمي طولان لتولى المهمة الفنية للفريق الاول لكرة القدم خلفا لـ علي ماهر الذي تقدم باستقالته امس بعد الهزيمة من الإنتاج الحربي .
الكشف عن موعد كلاسيكو إسبانيا الجديد
بعد التأجيل الرسمي لقمة الـ"كلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، التي كان من المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، أكدت مصادر إسبانية أن القمة سيتم إقامتها نهاية العام.
كنز علي بابا .. مكاسب يوفنتوس منذ مجيء كريستيانو رونالدو
منذ وصول الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق الإيطالي يوفنتوس تحول إلى منجم الذهب يحصد منه مسئولو النادي كل يوم مكاسب هائلة وغير مسبوقة منذ أن ارتدى الفتى البرتغالي الأسطوري قميصه.