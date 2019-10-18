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أخبار العالم

إغلاق المدارس والجامعات في لبنان بسبب الاحتجاجات

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:36 م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
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رحيم يسري
أعلن المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي في لبنان أكرم شهيب، إغلاق المدارس والجامعات، غدا السبت، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي في لبنان، في بيان، إنه "نتيجة لاستمرار الأوضاع الحالية تقفل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والجامعات يوم السبت الواقع فيه ١٩ أكتوبر ٢٠١٩."

وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري مهلة لمدة 72 ساعة للاتفاق على مخرج للأزمة الاقتصادية التي أشعلت احتجاجات واسعة النطاق في لبنان.
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