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اقتصاد

انخفاض أسبوعي.. اسعار الذهب تتراجع 9 جنيهات وعيار 21 يسجل 673 جنيها

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:56 م
انخفاض اسعار الذهب
انخفاض اسعار الذهب
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محمد صبيح
سجل سعر الذهب محليا تراجعا بحوالي 9 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليسجل عيار 21 سعر 673 جنيها للجرام اليوم الجمعة مقابل 682 جنيها في بداية تعاملات الأسبوع.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا طفيفا بلغ حوالي جنيه عن اسعار امس الخميس، حيث وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 673 جنيها وذلك وفق موقع "جولد برايس توداي".

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 769 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 577 جنيها ، بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 نحو 449 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 5384 جنيها، وكيلو الذهب نحو 769.143 جنيها.

الأسعار لا تشمل المصنعية والتي تتراوح بين 10 و 20 جنيها للجرام حسب محلات الصاغة.
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