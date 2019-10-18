Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز ذكر الله تعالى على جنابة.. الإفتاء تجيب

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:55 م
هل يجوز ذكر الله
هل يجوز ذكر الله على جنابة
Advertisements
محمود ضاحي

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " هل يجوز التسبيح والذكر والإنسان على جنابة".

أجابت الدار، في فتوى لها، أنه يجوز للإنسان شرعًا ذكر الله تعالى ولو كان على جنابة؛ لأن الأمر بالذكر جاء مطلقًا فدل ذلك على جواز الذكر في أي حال يكون عليها الإنسان؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41-42]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۞ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 190-191].

وأضافت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاكرًا لله سبحانه في كل حركاته وسكناته وفي كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرُ الله عزَّ وجلَّ على كلِّ أحيَانه" رواه مسلم.

ونقل الإمام النووي إجماع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء؛ فقال في كتابه "الأذكار" (ص: 11): [أجمع العلماءُ على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحْدِث والجُنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء وغير ذلك] اهـ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الحج.. خطيب الحرم المكي يكشف عن أسهل عبادة وأعظمها ثوابا

هل يجوز ذكر الله والإنسان على جنابة؟..الإفتاء تجيب

ما هو أفضل الذكر في آخر الليل والنهار؟

ترشيحاتنا

كوكا يروي تفاصيل احتراق منزله في البرتغال.. فيديو

تفاصيل جنازة والد النجم أحمد مكي

اخبار الأهلي اليوم الجمعة.. الخطيب يغادر المستشفى .. مواجهة إنتر ميلان عائق فى وجه الفريق

الأزمات تضرب أبطال إفريقيا.. مشاكل صادمة داخل فرق البطولة

كوكا يتحدث لأول مرة عن قصة هروبه من النادي الأهلي.. فيديو

صدمة قوية.. ثلاثي الزمالك يغيبون عن مواجهة المقاولون العرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف فخم.. تعاون جديد بين المصمم العالمي زهير مراد و جينيفر لوبيز| صور

قطة تضع زوجين في ورطة مع أمن مطار بريطاني لهذا السبب | شاهد

الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس بـ الإليزيه | صور