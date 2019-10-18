كوكا: تنازلي عن مشواري الاحترافي سأجعله فقط لـ الاهلي | فيديو

أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أن الزمالك وبيراميدز تفاوضا من أجل التعاقد معه.‏



وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي لم يتفاوض ‏معي بالفترة الماضية، ولم أفكر في العودة إلى مصر مطلقًا".‏



وأضاف: "الزمالك تفاوض معي عن طريق وكيل لاعبين، لكن من المستحيل أن أوافق، فأنا أريد استكمال مشواري ‏الاحترافي، وفي حالة العودة سأكون في الأهلي".‏



وتابع كوكا : "بعد كأس العالم بيراميدز تفاوض معي أيضًا لكنني رفضت".‏

