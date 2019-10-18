كوكا: تنازلي عن مشواري الاحترافي سأجعله فقط لـ الاهلي | فيديو

أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أن الزمالك وبيراميدز تفاوضا من أجل التعاقد معه.
وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي لم يتفاوض معي بالفترة الماضية، ولم أفكر في العودة إلى مصر مطلقًا".
وأضاف: "الزمالك تفاوض معي عن طريق وكيل لاعبين، لكن من المستحيل أن أوافق، فأنا أريد استكمال مشواري الاحترافي، وفي حالة العودة سأكون في الأهلي".
وتابع كوكا : "بعد كأس العالم بيراميدز تفاوض معي أيضًا لكنني رفضت".
وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي لم يتفاوض معي بالفترة الماضية، ولم أفكر في العودة إلى مصر مطلقًا".
وأضاف: "الزمالك تفاوض معي عن طريق وكيل لاعبين، لكن من المستحيل أن أوافق، فأنا أريد استكمال مشواري الاحترافي، وفي حالة العودة سأكون في الأهلي".
وتابع كوكا : "بعد كأس العالم بيراميدز تفاوض معي أيضًا لكنني رفضت".