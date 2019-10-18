Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كوكا: تنازلي عن مشواري الاحترافي سأجعله فقط لـ الاهلي | فيديو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:59 م
أحمد حسن كوكا، لاعب
أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر
Advertisements
حسن العمدة
أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أن الزمالك وبيراميدز تفاوضا من أجل التعاقد معه.‏

وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي لم يتفاوض ‏معي بالفترة الماضية، ولم أفكر في العودة إلى مصر مطلقًا".‏

وأضاف: "الزمالك تفاوض معي عن طريق وكيل لاعبين، لكن من المستحيل أن أوافق، فأنا أريد استكمال مشواري ‏الاحترافي، وفي حالة العودة سأكون في الأهلي".‏

وتابع كوكا : "بعد كأس العالم بيراميدز تفاوض معي أيضًا لكنني رفضت".‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأمر من بيراميدز.. تفاصيل مثيرة عن تعيين حكم أجنبي لـ نهائي كأس مصر

نادر السيد: صفقات الزمالك هذا الموسم هي الأفضل خلال المواسم الأخيرة

كوكا: جوزيه كان متمسكا بي في الاهلي

ترشيحاتنا

تضرع للمولى عز وجل.. شاهد والد إيناس وأحمد مكي لأول مرة قبل رحيله

ظروف صعبة.. المقاولون العرب يساند الأهلي ضد اتحاد الكرة| تفاصيل

هل يجوز ذكر الله تعالى على جنابة.. الإفتاء تجيب

4 معتقدات خاطئة عن كيفية توفير استهلاك الوقود بالسيارة

شاهد.. كيف علقت هيفاء وهبي على مظاهرات لبنان

رشوان توفيق يكشف علاقة وفاة زوجته برؤية للأموات.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف فخم.. تعاون جديد بين المصمم العالمي زهير مراد و جينيفر لوبيز| صور

قطة تضع زوجين في ورطة مع أمن مطار بريطاني لهذا السبب | شاهد

الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس بـ الإليزيه | صور