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مرأة

حظك اليوم السبت 19/10/2019 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:43 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 19 اكتوبر-تشرين الاول 2019 ،تقدمه خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك .

:برج الحمل
مهنيًا: يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهنية وتظهر عن شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف مع جميع الظروف
عاطفيًا: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة والعزيمة لإحداث تغيير كبير، أو للقاء حبيب أو للإقدام على مغامرة استثنائية
صحيًا: ترتاح إلى بعض الظروف والمتغيّرات التي تخفف عن كاهلك الضغط الكبير.
برج الثور:
مهنيًا: كرمك وجودك وإحسانك إلى الآخرين صفات تميزك وترفع من رصيدك بين الناس، وبانتظارك حدث سعيد قد يكون نجاحًا باهرًا يفرحك كثيرا 
عاطفيًا: المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحتكما، وهذا ما يعزز الثقة والتفاهم بينكما وتكون العلاقة متوازنة
صحيًا: لا تؤخر البدء بممارسة الرياضة الصباحية إلى الغد، فخير البر عاجله

برج الجوزاء:
مهنيًا: تجري الرياح بخلاف ما تتمنّاه وتعرّض وظيفتك ومصالحك للأخطار ونفسك للمساءلة فكن حذرا فى اتخاد قرارتك
عاطفيًا: هذا اليوم مهم جدًا وقد يحمل إليك نجاحًا باهرًا شرط التعامل مع الشريك بهدوء وحكمة ومسؤولية
صحيًا: لا تنتظر من الإفراط في ساعات العمل الإضافية إلا الإرهاق والتراجع في وضعك الصحي

برج السرطان:
مهنيًا: كن عاقلًا ولا تتسرّع في اتخاذ المواقف أو القرارات السلبية والحاسمة واستشر الاصدقاء المخلصين وليس اعداء النجاح 
عاطفيًا: تجنّب الخلافات والكلام الجارح ولا تتطرّق إلى موضوعات حسّاسة تزعج الشريك فهذا اليوم حساس عاطفيا فكن حذر
صحيًا: قد تعاني وعكة صحية او تعرّض نفسك لحوادث أنت بغنى عنها اليوم

برج الاسد:
مهنيًا: يوم غني بالايجابيات، تنكب فيه على تسوية ما كان يزعجك، فتلاحق الحلول الحكيمة وتجدنفسك في المكان الصحيح 
عاطفيًا: مهمة صعبة واختبار جدّي في انتظارك، وفي حال جاءت الأمور على ما يرام عليك أن تستعد لحصد ثمار جهودك
صحيًا: إياك وإهمال الأعراض المفاجئة فهي قد تتفاقم بحيث لا تعود قادرًا على احتمالها.


برج العذراء:
مهنيًا: ثمة مؤشرات إلى تأخير في مختلف المعاملات والأحكام والنتائج، استمهل الفرص والمواعيد واصبر فالصبر مفتاح الفرج 
عاطفيًا: لا تتفرد بالقرارات المستقبلية، فالشريك لن يقبل بذلك وسيطالبك بما يعتبره حقًا له فحاول اشراكه فى ما تفكر فله كل الحق
صحيًا: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى تتمكن من تطوير قدراتك، لأن ردة فعلك غالبًا ما تكلفك الكثير

:برج الميزان
مهنيًا: قد تفكر في في كسب أحد الاشخاص أو أحد المناصب او ربما تنفيذ أحد المشاريع التي تحلم منذ فترة بها 
عاطفيًا: إنجازات متعددة تعطيك دفعًا إضافيًا، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقًا مع الشريك
صحيًا: تعاني تراجعًا بسيطًا في المعنويات وقد ترفض المشاركة في أي نشاط بسبب افتقادك الحماسة

برج العقرب:
مهنيًا: تحلّل وتفكّر وتذهب نحو استنتاجات تعقّد الامور، وقد يملّ المحيط من أسئلة تطرحها بإلحاح وتلميحات تدل على عدم الأمان والثقة
عاطفيًا: قد يكون الشريك مخطئًا في بعض تصرفاته، لكن ما قام به لا يبرّر رد فعلك تجاهه، وقد تدفع ثمنه لاحقا
صحيًا: استفد من الوقت المتاح أمامك في فترة بعض الظهر واقصد البحر لممارسة المشي 

برج القوس: 
مهنيًا: انت متفائل جدًا فظروفك تتحسّن على نحو واضح وتناسبك المستجدات وتتعامل معها بانفتاح، وتجد إيجابيّات في كل ما هو جديد وطارئ 
عاطفيًا: تمرّ بأزمة في علاقتك بالحبيب لكنك تعرف كيف تتجاوزها بحكمتك وسعة صدرك وتعبر معا الى بر الامان
صحيًا: يتحسّن وضعك الصحي شيئًا فشيئًا وتتعافى من مرض خطر ألزمك الفراش طويلًا

برج الجدي
مهنيًا: هذا اليوم قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو عدوّ لك فى مجالك العملي 
عاطفيًا: الفراغ العاطفي يسيطر عليك، فحاول أن تخرج من هذه الأزمة باصطحاب الشريك في مشروع ترفيهي
صحيًا: تخفّ حماستك تدريجيًا لممارسة الرياضة، وهذا أكبر خطأ ترتكبه بحق صحتك

برج الدلو:
مهنيًا: تبدأ جديدًا بصورة استثنائية أو تخوض مغامرة للمرة الأولى وتنجز عملًا حلمت به بعدما وظفت كل طاقتك من أجله 
عاطفيًا: لا تكن اتكاليًا وقم بالمبادرة تجاه الحبيب، وابحث عن الاستقرار وعن علاقة تستطيع الاستمرار بها
صحيًا: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلبًا في وضعك الصحي، أخرج من محيطك الضيق

برج الحوت:
مهنيًا: قد يطرأ جديد أو تأخير أو عرقلة أو سفر اضطراري، وقد تضطر للعودة إلى مكان أو تبحث عن حقيقة وتجد نفسك محرجًا 
عاطفيًا: تتلقى معاملة مغرية من الشريك وتفكر في الأفضل، وتؤجل النقاشات العقيمة معه ولا تفتعل المشاكل
صحيًا: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعًا منك أنها خير علاج.
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