حظك اليوم السبت 19/10/2019 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 19 اكتوبر-تشرين الاول 2019 ،تقدمه خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك .

:برج الحمل

مهنيًا: يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهنية وتظهر عن شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف مع جميع الظروف

عاطفيًا: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة والعزيمة لإحداث تغيير كبير، أو للقاء حبيب أو للإقدام على مغامرة استثنائية

صحيًا: ترتاح إلى بعض الظروف والمتغيّرات التي تخفف عن كاهلك الضغط الكبير.

برج الثور:

مهنيًا: كرمك وجودك وإحسانك إلى الآخرين صفات تميزك وترفع من رصيدك بين الناس، وبانتظارك حدث سعيد قد يكون نجاحًا باهرًا يفرحك كثيرا

عاطفيًا: المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحتكما، وهذا ما يعزز الثقة والتفاهم بينكما وتكون العلاقة متوازنة

صحيًا: لا تؤخر البدء بممارسة الرياضة الصباحية إلى الغد، فخير البر عاجله





برج الجوزاء:

مهنيًا: تجري الرياح بخلاف ما تتمنّاه وتعرّض وظيفتك ومصالحك للأخطار ونفسك للمساءلة فكن حذرا فى اتخاد قرارتك

عاطفيًا: هذا اليوم مهم جدًا وقد يحمل إليك نجاحًا باهرًا شرط التعامل مع الشريك بهدوء وحكمة ومسؤولية

صحيًا: لا تنتظر من الإفراط في ساعات العمل الإضافية إلا الإرهاق والتراجع في وضعك الصحي





برج السرطان:

مهنيًا: كن عاقلًا ولا تتسرّع في اتخاذ المواقف أو القرارات السلبية والحاسمة واستشر الاصدقاء المخلصين وليس اعداء النجاح

عاطفيًا: تجنّب الخلافات والكلام الجارح ولا تتطرّق إلى موضوعات حسّاسة تزعج الشريك فهذا اليوم حساس عاطفيا فكن حذر

صحيًا: قد تعاني وعكة صحية او تعرّض نفسك لحوادث أنت بغنى عنها اليوم





برج الاسد:

مهنيًا: يوم غني بالايجابيات، تنكب فيه على تسوية ما كان يزعجك، فتلاحق الحلول الحكيمة وتجدنفسك في المكان الصحيح

عاطفيًا: مهمة صعبة واختبار جدّي في انتظارك، وفي حال جاءت الأمور على ما يرام عليك أن تستعد لحصد ثمار جهودك

صحيًا: إياك وإهمال الأعراض المفاجئة فهي قد تتفاقم بحيث لا تعود قادرًا على احتمالها.









برج العذراء:

مهنيًا: ثمة مؤشرات إلى تأخير في مختلف المعاملات والأحكام والنتائج، استمهل الفرص والمواعيد واصبر فالصبر مفتاح الفرج

عاطفيًا: لا تتفرد بالقرارات المستقبلية، فالشريك لن يقبل بذلك وسيطالبك بما يعتبره حقًا له فحاول اشراكه فى ما تفكر فله كل الحق

صحيًا: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى تتمكن من تطوير قدراتك، لأن ردة فعلك غالبًا ما تكلفك الكثير





:برج الميزان

مهنيًا: قد تفكر في في كسب أحد الاشخاص أو أحد المناصب او ربما تنفيذ أحد المشاريع التي تحلم منذ فترة بها

عاطفيًا: إنجازات متعددة تعطيك دفعًا إضافيًا، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقًا مع الشريك

صحيًا: تعاني تراجعًا بسيطًا في المعنويات وقد ترفض المشاركة في أي نشاط بسبب افتقادك الحماسة





برج العقرب:

مهنيًا: تحلّل وتفكّر وتذهب نحو استنتاجات تعقّد الامور، وقد يملّ المحيط من أسئلة تطرحها بإلحاح وتلميحات تدل على عدم الأمان والثقة

عاطفيًا: قد يكون الشريك مخطئًا في بعض تصرفاته، لكن ما قام به لا يبرّر رد فعلك تجاهه، وقد تدفع ثمنه لاحقا

صحيًا: استفد من الوقت المتاح أمامك في فترة بعض الظهر واقصد البحر لممارسة المشي





برج القوس:

مهنيًا: انت متفائل جدًا فظروفك تتحسّن على نحو واضح وتناسبك المستجدات وتتعامل معها بانفتاح، وتجد إيجابيّات في كل ما هو جديد وطارئ

عاطفيًا: تمرّ بأزمة في علاقتك بالحبيب لكنك تعرف كيف تتجاوزها بحكمتك وسعة صدرك وتعبر معا الى بر الامان

صحيًا: يتحسّن وضعك الصحي شيئًا فشيئًا وتتعافى من مرض خطر ألزمك الفراش طويلًا





برج الجدي

مهنيًا: هذا اليوم قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو عدوّ لك فى مجالك العملي

عاطفيًا: الفراغ العاطفي يسيطر عليك، فحاول أن تخرج من هذه الأزمة باصطحاب الشريك في مشروع ترفيهي

صحيًا: تخفّ حماستك تدريجيًا لممارسة الرياضة، وهذا أكبر خطأ ترتكبه بحق صحتك





برج الدلو:

مهنيًا: تبدأ جديدًا بصورة استثنائية أو تخوض مغامرة للمرة الأولى وتنجز عملًا حلمت به بعدما وظفت كل طاقتك من أجله

عاطفيًا: لا تكن اتكاليًا وقم بالمبادرة تجاه الحبيب، وابحث عن الاستقرار وعن علاقة تستطيع الاستمرار بها

صحيًا: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلبًا في وضعك الصحي، أخرج من محيطك الضيق





برج الحوت:

مهنيًا: قد يطرأ جديد أو تأخير أو عرقلة أو سفر اضطراري، وقد تضطر للعودة إلى مكان أو تبحث عن حقيقة وتجد نفسك محرجًا

عاطفيًا: تتلقى معاملة مغرية من الشريك وتفكر في الأفضل، وتؤجل النقاشات العقيمة معه ولا تفتعل المشاكل