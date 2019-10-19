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أخبار العالم

مظاهرات لبنان.. 3 دول عربية حذرت مواطنيها من السفر لـ بيروت

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:34 ص
3 دول عربية حذرت
3 دول عربية حذرت مواطنيها من السفر إلى لبنان
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سمر صالح
دقت كل من السعودية والبحرين والإمارات ناقوس الخطر لرعاياها المتواجدين أو القاصدين لبنان، بعد حالة عدم الاستقرار الأمني الذي يعيشه هذا البلد وسط احتجاجات شعبية ضد الحكومة.

وفي تغريدة على موقع "تويتر" كتبت وزارة الخارجية السعودية "نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، وحرصا من المملكة على سلامة مواطنيها، فإن الوزارة تحذر جميع المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى، وذلك حرصا على سلامتهم".

وأضافت: "كما تطلب الوزارة من المواطنين الموجودين في لبنان توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة عند الحاجة، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار".

بدورها، حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، مواطني الدولة من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.

ودعا خالد بالهول وكيل الوزارة، المتواجدين في لبنان إلى المغادرة والتواصل مع سفارة الدولة في بيروت في حال حاجتهم لترتيب عودتهم إلى البلاد.

كذلك حثت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها في لبنان على المغادرة فورا بسبب الاحتجاجات ضد الحكومة هناك.

وقال بيان للخارجية البحرينية: "تؤكد وزارة الخارجية على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعا لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصا على سلامتهم".

وتشهد لبنان موجة تظاهرات شعبية عنيفة قام بها المواطنون تنديدا بسياسات الحكومة التقشفية والضرائب الجديدة التي فرضتها، وآخرها ضريبة الاتصال الخاص بالتطبيقات الذكية كـ"الواتساب" والـ"فايبر".
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