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أخبار العالم

صحف السودان تبرز توقيع الحكومة والحركة الشعبية على خريطة طريق للتفاوض

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:32 ص
صحف السودان
صحف السودان
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أ ش أ
اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت، بتوقيع وفدي الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية – شمال"، بقيادة عبد العزيز الحلو اتفاقا حول خريطة الطريق للتفاوض، بين الطرفين الذي تستضيفه جوبا، عاصمة جنوب السودان.

وقالت صحيفة "الانتباهة" إن المفاوضات المباشرة بين وفد الحكومة السودانية برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشى، ووفد "الحركة الشعبية" بقيادة عبد العزيز الحلو، انطلقت في جوبا أمس، لافتة إلى أن خريطة الطريق للمفاوضات ستتناول 3 ملفات، هى: الملف السياسي، والملف الإنساني، وملف الترتيبات الأمنية.

ونقلت صحيفة "السوداني" عن عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي، قوله إن الإرادة الصادقة التي تتحاور بها الحكومة، والإدراك العميق لطبيعة مشاكل السودان، ساهم في التوصل إلى هذا الاختراق الكبير في المفاوضات.

وأبرزت صحيفة "الصحية" تصريحات للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام مع الحركات المسلحة محمد حمدان دقلو ، أكد فيها أن الحوار الذي يجري الآن في مدينة جوبا بين الأطراف السودانية، يسير بصورة جيدة نحو تحقيق السلام، معربا عن تفاؤلة بخروج الجولة الحالية من المفاوضات بنتائج جيدة.

من جهتها، نقلت صحيفة "التيار" عن دقلو قوله إن الحوار بين الأطراف السودانية، يمضي بصورة جيدة، وإن الروح السائدة وسط أطراف التفاوض إيجابية، مشيرا إلى أن جميع أطراف التفاوض أعلنت رغبتها وتوفر الإرادة لديها، للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يطوي صفحة الحرب في السودان.
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