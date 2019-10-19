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أخبار العالم

مظاهرات عنيفة وإعلان الطوارئ .. ماذا يحدث في تشيلي؟

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:27 ص
مظاهرات عنيفة وإعلان
مظاهرات عنيفة وإعلان الطوارئ في تشيلي
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سمر صالح
أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بنيرا، حالة الطوارئ في العاصمة سانتياجو، صباح اليوم السبت، بعد أن عمت الفوضى العاصمة وسط أعمال شغب أدت إلى اشعال النار في بناية بوسط المدينة وإغلاق شبكة مترو الأنفاق.

وقال الرئيس بينييرا "أعلنت حالة الطوارئ، ولهذه الغاية عينت الجنرال خافيير إيتورياجا ديل كامبو على رأس الدفاع الوطني بموجب مواد قانوننا حول حالة الطوارئ".

وبسبب المواجهات العنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يحتجون على رفع أسعار وسائل النقل، اضطرت السلطات لإغلاق كل محطات قطارات الأنفاق.

ومترو سانتياجو هو أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في أمريكا الجنوبية.

وقالت السلطات إنه سيبقى مغلقا في نهاية الأسبوع على أن يستأنف عمله تدريجيا الأسبوع المقبل.

وقبل إغلاق المحطات، أطلقت دعوات إلى الصعود في القطارات بلا بطاقات للاحتجاج على رفع سعرها من 800 بيزوس إلى 830 بيزوس (1,04 يورو) في ساعات الازدحام، بعد زيادة أولى بمقدار عشرين بيزوس في يناير الماضي.

وأجبر عديدون بذلك على العودة إلى بيوتهم سيرا على الأقدام وقطعوا بذلك مسافات طويلة، ما أدى إلى حالات من الفوضى.
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