أمن الشرقية يضرب تجار الكيف في مقتل. .ضبط مكان لتصنيع الهيروين والتحفظ على 50 كيلو بودرة و200 كيلو بانجو و6 آلاف قرص مخدر

ضبط مصنع هيروين و50 كيلو بودرة

ضبط 3 متهمين بحوزتهم 200 كيلو بانجو وسلاح

ضبط شقيقين بحوزتهما 10 كيلو بانجو وأسلحة نارية بمنيا القمح

ضبط مصنع هيروين و50 كيلو بودرة

ضبط 3 متهمين بحوزتهم 200 كيلو بانجو وسلاح

ضبط 6000 قرص مخدر بحوزة 3 عاطلين

أعلن رجال مكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع رجال الأمن العام والبحث الجنائي ورؤساء المباحث بمختلف المراكز الشرطية الحرب على تجار الكيف وعلى الخارجين علي القانون من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين.فيما شهدت الأيام القليلة توجيه عدد من الضربات القوية والناجحة ضد تجار الكيف حيث تمكن رجال مديرية أمن الشرقية من ضبط عدد من القضايا التي زلزلت سوق الاتجار في المواد المخدرة وأحبطت سوق الاتجار في الهيروين ونبات البانجو المخدر والأقراص المخدرة .تمكن رجال مكافحة المخدرات بمركز بلبيس من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالاشتراك مع آخر فى إدارة مصنع لإنتاج مخدر الهيروين وضبط كميات كبيرة من ذات المخدر والمواد الخام والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.حيث أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام عاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، بإدارة مصنع لإنتاج المواد المخدرة "مخدر الهيروين" داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة بلبيس، والإتجار فيها على نطاق واسع بنظام الجملة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة قوات الأمن تم استهدافهما وضبط أحدهما عاطل له معلومات جنائية مسجلة، داخل منزل بطريق (بلبيس/العاشر) دائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (بندقية آلية عيار 7,62x39مم وبخزينتها 20 طلقة نارية من ذات العيار ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) .وضُبط بداخل المنزل كمية من مخدر الهيروين المعد للبيع والمواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع ، حيث تم ضبط 40 أسطوانة حجرية دائرة لمخدر الهيروين (مصنعة معدة للبيع) وزنت ( 10 كيلو جرامات)، و36 كيس بلاستيك شفاف محكم الغلق بداخل كل منهم كمية من مسحوق أبيض اللون مجهول زنة كل كيس (نصف كيلو جرام) وزنت (18 كيلو جراما)، و36 كيس بلاستيك شفاف محكم الغلق بدخل كل منهم كمية من مسحوق أبيض اللون مجهول زنة كل كيس ( نصف كيلو جرام ) وزنت (18 كيلو جرامًا)، و5 أكياس بلاستيك شفافة محكمة الغلق بدخل كل منهم كمية من مخدر الهيروين زنة كل كيس ( نصف كيلو جرام ) وزنت (2,500 كيلو جرام)، وكيس بلاستيك شفاف بداخله كمية من الأحجار مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم فى تصنيع المواد المخدرة وزنت (2 كيلو جرام)، و3 براميل كبيرة الحجم بداخل كل منهم كيس بلاستيك يحوى بداخله مادة بيضاء (بودرة) تستخدم فى تصنيع مخدر الهيروين وزنت (50 كيلو جرامًا)، وعدد كبير من العبوات تحوى على كميات كبيرة من المواد والسوائل الكيميائية المجهولة تستخدم فى تصنيع مخدر الهيروين، والعدد والأدوات والماكينات المستخدمة فى عملية تصنيع المواد المخدرة، وكمية من المستلزمات المستخدمة فى عملية تعبئة وتغليف المواد المخدرة .بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى فى إدارة المصنع لتصنيع مخدر الهيروين والإتجار فيه بالاشتراك مع المتهم الهارب واستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطهما غير المشروع والمبلغ المالى جراء الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.تمكن رجال مكافحة المخدرات ببلبيس من ضبطهم وبحوزتهم 200 كيلو بانجو وسلاح ناري.تلقى مكتب مكافحة مخدرات بلبيس معلومات سرية تفيد عزم 3 عاطلين على استقدام كمية كبيرة من المواد المخدرة "البانجو" من أجل تروجيها على عملائهم بمركز بلبيس.وتبين قيام كل من "بدر.ح" 25 سنة ومقيم بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس، و"حسن ع" 25 سنة مقيم بساتين الإسماعيلية، و"محمد س" 35 سنة مقيم الشيخ زويد شمال سيناء بمحاولة استقدام كمية كبيرة من المواد المخدرة.وتم إخطار اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية وإعداد كمين بجمعية بين المطارين دائرة مركز بلبيس، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما بندقية و5 طلقات و75 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن 200 كيلو جرام.وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 38960 جنايات مركز بلبيس لسنة 2019.ضبط شقيقين بحوزتهما 10 كيلو بانجو وأسلحة نارية بمنيا القمحتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، من ضبط شقيقان بحوزتهما كمية من نبات البانجو المُخدر وأسلحة نارية وطلقات، قبل ترويجهم المخدرات على عملائهما بقرية كفر شلشلمون دائرة المركز، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد تمكن الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث المركز من ضبط "وحيد.ط" 32 سنة، وشقيقه "فتحى" 29 سنة، عاطلين، مُقيمان بكفر "شلشلمون" دائرة المركز وبحوزتهما بندقيه آلية مطموسة الأرقام، و10 طلقات لذات العيار، وفرد خرطوش محلي الصنع، وطلقة لذات العيار، و10 كيلو من نبات البانجو المُخدر، ومقص حديدي ومبلغ مالي.تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.تمكن رجال مكافحة المخدرات بمحافظة الشرقية من ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم كمية من عقار التامول المخدر، وتم إحالتهم للنيابة العامة بقسم شرطة ثان الزقازيق.كانت معلومات سرية قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد قيام " تامر إ " مدرس 40 سنة مقيم بالزقازيق، و"السيد ع" 43 سنة مشرف نشاط بمدرسة ابتدائية مقيم بمركز الزقازيق، و"عبدالله ص" 26 سنة، حاصل على دبلوم صنايع مقيم بميت غمر، بجلب كمية من العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم بمحافظة الشرقية، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الامن العام بالشرقية، ومديرية أمن الشرقية، تم ضبطهم فى كمين أعد لهم بمدينة الزقازيق، وضبط بحوزتهم 6000 قرص من عقار التامول، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 19948 لسنة 2019 جنايات ثان الزقازيق، وإحالتهم للنيابة العامة.