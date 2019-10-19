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حوادث

إحباط ترويج ٢ طن لحوم فاسدة بالمرج

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:28 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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كتب محمد صبري
أحبط ضباط مباحث القاهرة ترويج قرابة الـ٢ طن لحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي عثر عليهم داخل محل بالمرج، وتم ضبط المسئول عن المحل، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان ضباط إدارة مباحث التموين بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة قد تمكنوا من ضبط المسئول عن مفرمة لحوم بمنطقة المرج لإدارته المفرمة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم مفرومة " بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها.

وبمداهمة المحل عثر بداخل المفرمة علي طن لحوم مفرومة و ٨٠٠ كيلو دهون.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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