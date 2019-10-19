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أخبار العالم

تركيا تهدد باستئناف الهجوم على شمال سوريا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:32 م
صدى البلد
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رويترز
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم السبت إن القوات في شمال سوريا مستعدة لاستئناف الهجوم إذا لم يُنفذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع واشنطن بالكامل.

واتفقت تركيا وواشنطن يوم الخميس على وقف أنقرة للهجوم لمدة 120 ساعة لحين انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا، وصمدت الهدنة اليوم السبت على الحدود بين البلدين.

وقال أكار "أوقفنا العملية لخمسة أيام. في تلك الأثناء سينسحب الإرهابيون من المنطقة الآمنة وسيتم جمع أسلحتهم وتدمير مواقعهم. إذا لم يحدث ذلك فسنواصل العملية".

وأضاف في حدث أقيم في مدينة قيصري "استعداداتنا تامة. حال صدر الأمر المطلوب فسيكون جنودنا مستعدون للتوجه إلى أي مكان".
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