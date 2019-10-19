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مرأة

10 أطعمة تحارب الاكتئاب الشديد والقلق.. تعرف عليها

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:46 م
صدى البلد
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نهى حمدي
تؤثر طبيعة المأكولات التي نحصل عليها يوميًا على مزاجنا وحالتنا النفسية حتى أن الأمر يصل إلى الشعور بالاكتئاب، فقد توصلت الدراسات الحديثة إلى وجود رابط قوي بين نوعية الطعام والاكتئاب التي يتعرض له الأشخاص، وبناءً على ذلك هناك قائمة من المأكولات تبعدك عن الاكتئاب والاضطرابات النفسية.

وأوضحت "جاكا"مدير مركز الغذاء والمزاج في جامعة ديكين بأستراليا ومؤسس ورئيس الجمعية الدولية لأبحاث الطب النفسي الغذائي، أن النساء اللائي يتناولن وجبات غذائية غنية بالنباتات والفواكه واللحوم الحمراء غير المصنعة والأسماك والحبوب الكاملة، أقل عرضة للمعاناة من الاكتئاب أو اضطرابات القلق.

بينما تعاني السيدات التي تتناول فطائر اللحم والبرجر والبيتزا ورقائق الخبز الأبيض والمشروبات الغازية، أكثر عرضة للاكتئاب، وأضافت أن ما زاد الأمر من الغرابة هو أن الذين يتناولون وجباتهم الغذائية حول الأسماك والتوفو والفاصوليا والمكسرات واللبن الزبادي، يعانون أيضًا من الاكتئاب الشديد، اتضح أن هذا يرجع إلى نقص اللحوم الحمراء.

وأكدت "جاكا" هناك علاقة واضحة للغاية بين استهلاك اللحوم الحمراء والصحة العقلية، لذلك أوضحت "جاكا" ان هناك 10 أطعمة تبعدك عن الاكتئاب والقلق بنسبة كبيرة، وهما:

1- أجعل لك وجبة خفيفة من الفاكهة والخضروات والمكسرات وجبة خفيفة، و تناول 3 حصص من الفاكهة و 30 جرام أي ما يعادل ملعقة طعام من المكسرات غير المملحة يوميًا.

2- تناول البقوليات (العدس ، البازلاء ، الحمص ، الفول ، فول الصويا والفول السوداني) ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع.
3- احرصى على تناول الخضراوات الورقية والطماطم مع كل وجبة.
4-تناول خبز الحبوب الكاملة وابتعد عن الأنواع الأخرى من الخبز.
5- تناول الأسماك الزيتية مرتين في الأسبوع على الأقل.
6- تناول اللحوم الحمراء الخالية من الدهن ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع ، لكن قلل من أحجام الوجبات إلى 65 - 100 جم.
7- احصلي على 2-3 حصص من الألبان قليلة الدسم والزبادي العادي.
8- استخدم زيت الزيتون في الطعام، على أن تقومي باستخدم 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر كل يوم.

9 - تناول الحلويات بشكل قليل .

10- احرصى على شرب الماء بشكل كبير.
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