مدير مستشفيات جامعة عين شمس: لا زيادة فى أسعار الكشف والعمليات بالغرف الجديدة

نوه الدكتور أيمن صالح مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس خلال افتتاح 11 غرفة عمليات بمستشفى الدمرداش الجامعى، إلى أن التخصصات الرئيسية المقرر إجراء عمليات بالغرف الجديدة هي الجراحة العامة والعظام والمسالك البولية وأمراض النساء وجراحات الأورام والمخ والأعصاب والتجميل وزرع القوقعة وجراحة المناظير بالإضافة إلى بعض الجراحات الدقيقة.



وأكد ثبات قيمة التكلفة وسعر تذكرة الدخول للمستشفى وإجراء العمليات والجراحات بالغرف الجديدة، وأنه لا زيادة أو تحميل المريض أعباء إضافية.



الجدير بالذكر أنه تم منذ قليل افتتاح 11 غرفة عمليات بنظام الـ7 كبسولات بمستشفى الدمرداش الجامعي، بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه، بحضور محمود المتيني، رئيس الجامعة إلى أنه من الصعب إجراء عمليات التطوير في مستشفى الدمرداش مرة واحدة، حرصا على عدم تعطل سير عملية الكشف الطبي.